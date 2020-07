Una rassegna sugli "Archi di Pasqua", incontri utili alla ripartenza

La recente pandemia da Covid 19 è stata una esperienza traumatica e devastante per il mondo moderno. In occasione della visita privata in questi giorni a San Biagio Platani del sindaco di un importante Comune tedesco della Baviera, Luca Wilhelm Prayon (Remchingen) gemellato con San Biagio per una serie di iniziative culturali e commerciali. La Commissione straordinaria ritiene strategico cementare ancor di più i rapporti tra le comunità gemelle, ambedue duramente colpite dalla nota pandemia, per risorgere ed andare avanti.

In ragione di ciò, con le cautele ed i presidi a tutela della salute pubblica che saranno attivati per l'occasione, sotto la costante vigilanza di polizia Municipale, arma dei Carabinieri e volontari della Confraternite locali, in ottemperanza a quanto ultimamente disposto da Prefettura e questura di Agrigento, è programmata la rassegna in oggetto indicata che avrà una durata massima di 1 ora e 30 minuti.

L'Inizio è fissato per le 17.30 nella piazza del Carmine, alla presenza di circa 70 persone, munite di maschere chirurgiche e distanziate almeno 1 metro, con percorsi di afflusso e deflusso prestabiliti e ben delimitati. Interverranno: il commissario straordinario agli intervenuti ed informazioni sommarie sulla rassegna in programma Il prefetto, Maria Rita Cocciufa

Tema della rassegna saranno: i famosi Archi di Pasqua, eccellenza del distretto Rurale di Qualità Sicani e cammini di resilienza. La consueta cerimonia annuale non è stata celebrata per la diffusione del Covid 19, in analogia alla sagra del mandorlo in fiore di Agrigento, anch'essa annullata.

Verra proiettato un video sul territorio del distretto sicano quale strumento di coesione, crescita sociale, economica e culturale. Spiegazione di un tour esperienziale a San Biagio a cura del dr. Spoto, guida turistica, esperto in turismo relazionale. Presentazione di una ipotesi di offerta turistica integrata nel territorio di San Biagio Al sindaco di Remchingen saranno fornite le informazioni necessarie per poter diffondere e promuovere all'estero i prodotti alimentari tipici sanbiagesi, esposti in piccoli stand allestiti in piazza, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, per poter essere filmati e documentarne la legittimità della filiera produttiva ai fini della loro esatta e fedele conoscenza fuori dai confini locali (formaggi, olio, pistacchio, nocciole, mandorle, agrumi).