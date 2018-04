Via alla rassegna cinematografica: "All Together 2018, il ritorno"

La cooperativa Sociale Capp, la Cooperativa Sociale “Al Kharub” con il ristorante “Ginger” e l’associazione culturale “John Belushi” Arci di Agrigento, in collaborazione con i volontari del servizio civile Nazionale che stanno svolgendo il progetto “CappHands” presso la Cooperativa Capp, organizzano la seconda edizione della rassegna cinematografica dal titolo “All Together 2018: il ritorno”. L'obiettivo è quello di promuovere l’inclusione e il sostegno sociale, di rispondere ai bisogni della comunità di riferimento e di contribuire in forma nuova al benessere individuale e collettivo.

I film proposti sono:

“La vita in comune”, Regista Edoardo Winspeare, Anno 2017, L’ insulto”, Regista Ziad Doueiri, Anno 2017; “Easy- un viaggio facile facile” Regista, Andrea Magnani Anno 2016; “Colonia” Registra Florian Gallenberger, Anno 2015;

La rassegna Cinematografica si terrà nei giorni 10,17 aprile e 8, 15 di maggio alle 20presso il cinema Ciak, via XXV Aprile, Agrigento. I film saranno proiettati con i sottotitoli per le persone sorde.

"La rassegna cinematografica - fanno sapere gli organizzatori - è una proposta alternativa per impegnare attivamente il tempo libero, con attività inclusive volte a favorire l’accesso alla cultura da parte del maggior numero di persone, tra cui quelle con bisogni specifici; si propone di offrire alla cittadinanza un’occasione di fruizione del tempo libero aperta a tutti, sperando in futuro di poter promuovere nuove iniziative e nuovi progetti in modo da poter incrementare le attività culturali all’interno del territorio della provincia di Agrigento".