A Siculiana in scena la rappresentazione teatrale: "La soggira siciliana"

Sabato, 9 febbraio 2019, 21 presso il centro sociale di Siculiana, “Il Libero Gruppo Teatrale” dell’Acsi Teatro presenta "La Soggira Siciliana", commedia brillante in tre atti, scritta e diretta da Giuseppina Mira.

Interpreti: Caterina Vecchio, Martina Bertolino, Roberto Navarra, Veronica Zambito, Biagio Piro, Carmela Casucci, Maurizio Manzella, Leo Santino, Vincenzo Sacco, Leonardo Santino, Rosaria Lo Mascolo, Rosetta Siracusa. Regia di gruppo.

L’evento è organizzato dall’Acsi Provinciale Agrigento, presidente Giuseppe Balsano, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Siculiana, sindaco Leonardo Lauricella, assessori Enzo Zambito e Totò Guarragi.

La commedia mette in risalto usi e costumi di un tempo per far comprendere ai giovani che la tradizione va coltivata e mai messa da parte. È proficuo col teatro investire le proprie capacità nella rappresentazione di opere che offrano uno svago sano e costruttivo, affidando l’emotività alla comicità, contro lo stress della vita quotidiana.