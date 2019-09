Premio "Alessio Di Giovanni", tutto pronto per la consegna dei riconoscimenti

Cerimonia di consegna dei riconoscimenti della XXII edizione del premio “Alessio Di Giovanni”. Si svolgerà domani, domenica 8 settembre 2019, alle ore 18, nella sala del Consiglio comunale di Raffadali. Saranno consegnati i premi ai vincitori dei concorsi letterari (poesie e racconti in lingua italiana e siciliana) e i premi speciali a personalità ed enti di diversi settori. Ecco tutti i premiati.

CONCORSI LETTERARI

Sezione “Poesia” in lingua italiana

1° classificato: Federico Guastella di Ragusa;

2° classificato: Salvatore Greco di Catania;

3° classificato: Bianca Faur di Caltanissetta.

Sezione “Poesia” in lingua siciliana

1° classificato: Gaetano Lia di Monterosso Almo

2° classificato: Girolamo La Marca di Ravanusa

3° classificato: Debora Di Pietra di Caltanissetta

Sezione “Racconti” in lingua italiana

1° classificato: Gioacchino Di Giovanni di Bagheria;

2° classificato: Elena Musso di Agrigento;

3° classificato: Daniela Roberto di Messina.

Sezione “Racconti” in lingua siciliana

1° classificato: Giuseppe Palumbo Piccionello di Gela;

2° classificato: Florinda Maragliano di Raffadali;

3° classificato: Gioacchino di Giovanni di Bagheria.

PREMI SPECIALI

Sezione “Teatro”

Graziana Lo Brutto, sezione professionisti;

Ornella Vasco, sezione regia teatro amatoriale;

Compagnia Teatranima di Agrigento, per la promozione di testi teatrali;

Marco Savatteri, per il musical.

Sezione “Narrativa”

Stefania Auci, narrativa storica;

Francesco Curaba, narrativa di impegno sociale;

Marilena Monti, narrativa di tradizione popolare.

Sezione “Impegno nella scuola per la legalità”

Stefania ierna, del Provveditorato agli Studi di Agrigento

Sezione “Impegno per la legalità”

I Briganti di Librino, di Catania

Sezione “Impegno sociale”

Telefono aiuto di Agrigento

Sezione “Diffusione della cultura”

Giuseppe Parello, di Agrigento

Sezione “Musica di tradizione popolare”

Paolo Zarcone di Bagheria

Sezione “Fotografia”

Edoardo Cicala di Agrigento

Promozione della sicilianità all’estero

Mimmo Mangione (Australia)

PREMIO DELLA PRESIDENZA

Dott. Giovanni Camilleri (alla memoria)

PREMIO DELLA DIREZIONE ARTISTICA

Pippo Di Falco, di Racalmuto

PERGAMENE SPECIALI SETTORE SCUOLA

Istituto statale “Rita Levi Montalcini” di Agrigento;

Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento;

Istituto comprensivo “Bersagliere Urso-Mendola” di Favara;

Scuola “Quasimodo” di Agrigento, per l’utilizzo di borracce in legno contro l’inquinamento ambientale;

Gruppo teatrale “Caos” di Porto Empedocle.