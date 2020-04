Giovaninfesta, l'edizione 2020 si sposta sul web: l'arcivescovo incontra i ragazzi in streaming

Giovaninfesta 2020, che si sarebbe dovuto tenere a Raffadali il primo maggio, si sposta sul web a causa dell'emergenza Coronavirus.

Il Centro per l'Evangelizzazione dell'Arcidiocesi di Agrigento, ha pensato di non lasciare passare in silenzio l'appuntamento. Il primo maggio, l'arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, incontrerà ugualmente i giovani dell’Arcidiocesi che sono stati invitati a collegarsi online alle 19.

Sul sito istituzionale dell'Arcidiocesi di Agrigento tutte le informazioni e i link per seguire l'evento: https://bit.ly/3cTIY0j

