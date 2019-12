"Cuori di cioccolato" per Telethon, la raccolta anche in città

Anche sabato 21 e domenica 22 dicembre in più di 3.000 piazze in Italia sarà possibile ricevere il Cuore di cioccolato di Fondazione Telethon per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. La beneficenza fa tappa anche nell'Agrigentino. Il cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente, al latte, e al latte con granella di biscotto e prodotto da Caffarel in esclusiva per Telethon, è un omaggio distribuito in tutte le province d’Italia dai volontari di Fondazione Telethon e UILDM, e di Avis, Anffas, Azione Cattolica e Unpli, come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro. Quest’anno inoltre sarà possibile richiedere anche la confezione regalo da nove cuoricini di cioccolato fondente, distribuita nelle piazze con una donazione di 5 euro.

Ecco dove potere acquistare il cuore di cioccolato:

Aragona: piazza Matrice

Caltabellotta: Via Alcide De Gasperi

Grotte: Piazza Umberto I e Piazza Marconi

Burgio: Piazza Umberto

Favara: Piazza Vespri

Canicattì: Via Diaz 122

Lampedusa e Linosa: Piazza della Libertà

Racalmuto: via Garibaldi

Agrigento: Fontanelle