"Leonardo Sciascia. Il vero Nobel della cultura europea": si presenta il libro di Enzo Sardo

Venerdì 7 giugno, alle ore 18, a Racalmuto, presso la sala della Fondazione Leonardo Sciascia, sarà presentato l’ultimo libro di Enzo Sardo dal titolo "Leonardo Sciascia. Il vero Nobel della cultura europea" edito da Salvatore Sciascia Editore.

La manifestazione sarà presieduta e coordinata dall’avvocato Giovanni Tesè. Porteranno il saluto Vincenzo Maniglia, sindaco della città; Decio Terrana, componente dell’esecutivo nazionale dell’Mcl; Gandolfo Librizzi, direttore fondazione Borgese e da Carmen Campo, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Racalmuto.

Interverranno Paolo Cilona, giornalista scrittore e Roberto Lagalla, assessore regionale alla Pubblica istruzione e Formazione professionale. Le relazioni saranno tenute da Vincenzo Vitale, avvocato scrittore e Zino Pecoraro, collaboratore della pagina culturale del giornale La Sicilia.

Nella nota dell’autore lo scrittore ha scritto: “Il 20 novembre di questo anno 2019 si compirà il trentesimo anniversario della scomparsa di Leonardo Sciascia. A tutti noi, agli operatori della formazione, alle istituzioni e a tutti gli intellettuali liberi, è dato il compito morale e culturale di ricordarlo per la sua produzione letteraria ed il suo impegno civile a sostegno di alcuni valori, come libertà, democrazia, garbo, tolleranza, legalità e giustizia. Valori che appartengono agli uomini di ogni tempo e di ogni luogo. Per tali motivi a questo volume è assegnato il compito di divulgare tale ricorrenza, ricordare le opere e gli argomenti trattati dal maestro Sciascia, di stimolare una maggiore conoscenza degli avvenimenti e dei personaggi che lo hanno coinvolto durante la sua esistenza terrena e di valorizzare la Fondazione che conserva tutto il suo patrimonio culturale”.