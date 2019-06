Vini di qualità e location mozzafiato, ecco il "Sicilia in bolle": l'evento

Le bollicine di qualità tornano nell'Agrigentino. Tutto pronto per la quinta edizione del "Sicilia in bolle", l'evento dedicati agli intenditori ed appassionati di vini. La manifestazione ha acceso i riflettori sul mondo della spumantistica nell’Isola.



L’evento, organizzato dalla delegazione AIS Agrigento con la collaborazione di AIS Sicilia, si svolgerà il 30 giugno e il primo luglio prossimi tra Realmonte ed Agrigento.

Diversi i momenti in programma in cui protagoniste assolute saranno le migliori selezioni di vini Metodo classico e charmat prodotte nel territorio siciliano ma non solo: quest’anno infatti, oltre alla rinnovata presenza dell’Istituto Trento DOC verrà svolta anche un’esclusiva degustazione di champagne. I particolari dell’iniziativa verranno resi noti nel corso della conferenza stampa di presentazione che si svolgerà il prossimo 19 giugno alle 11 presso il ristorante Madison.



Ad oggi sono più di quaranta le cantine siciliane che hanno confermato la loro presenza a quello che è diventato negli anni uno degli appuntamenti più attesi di AIS Italia; per l’occasione sarà infatti presente il presidente dell’associazione Italiana Sommelier Antonello Maietta.

Tra gli ospiti d’eccezione anche Alessandro Torcoli - direttore della rivista “Civiltà del Bere” - Roberto Anesi - Miglior Sommelier d’Italia 2017 - ed è stata ufficializzata anche la presenza di Wine Tv, canale televisivo Sky 815 dedicato al mondo del vino che realizzerà uno speciale sull’evento.

Tante le novità che riguarderanno l’edizione 2019, come la partnership stretta con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, patrimonio unico e prezioso del territorio agrigentino; proprio per questo si è deciso di svolgere il Convegno inaugurale della manifestazione il prossimo 30 giugno a Casa Sanfilippo.“Sicilia e Trentino: due grandi territori a vocazione enogastronomica”: questo il tema sul quale importanti relatori del mondo enologico italiano si confronteranno per porre l’accento su due realtà, molto diverse ma entrambe in forte crescita.



Altra novità di Sicilia in Bolle 2019 sarà il numero di masterclass che si svolgeranno in questa edizione: non più due ma ben quattro i momenti di degustazione previsti presso il ristorante Madison, la suggestiva sala ricevimenti affacciata sulla scogliera di marna bianca più famosa d’Italia: la Scala dei Turchi.



Nello specifico tre masterclass si svolgeranno nel pomeriggio del 30 giugno con focus su accurate selezioni di Metodo classico siciliani e una degustazione orizzontale di millesimato Trento DOC, mentre il primo luglio si svolgerà una speciale masterclass sul mondo dello champagne.

Il momento conclusivo della manifestazione si svolgerà nella serata del primo Luglio, sempre al Madison, con i numerosi banchi di assaggio delle cantine partecipanti che proporranno le migliori bollicine siciliane da conoscere e degustare, accompagnate da uno speciale buffet curato dallo chef Antonio di Caro; dopo la mezzanotte si darà il via al Night Party che vedrà invece come protagonista l’Etna Gin dell’azienda Amacardo.

Per prendere parte all’evento, così come per le masterclass, basterà collegarsi sul sito di Sicilia in bolle e acquistare il proprio ticket per partecipare a quello che si preannuncia l’ evento più “sparkling” dell’estate siciliana.

Di seguito l’elenco delle cantine partecipanti:

Antichi Vinai

Avide

Azienda vinicola Bagliesi

Benanti

Cantine Di Legami

Cantine Fina

Cantine Madaudo

Cantine Nicosia

Cantina Palmeri

Casa Grazia

Castellucci Miano

Colomba bianca

Coppola 1971

Cusumano

CVA Canicattì

Destro Vini

Donnafugata

Fazio

Feudo Arancio

Feudo Principi di Butera

Feudo Santa Tresa

Firriato

Funaro

Gorghi Tondi

Judeka

Luna Sicana

Mandrarossa

Marco De Bartoli

Milazzo Vini

Murgo

Ottoventi

Patrì

Planeta

Principi di Corleone

Settesoli

Sole di Sicilia

Tasca d’Almerita

Tenute Cuffaro

Tenute Lombardo

Tenute Orestiadi

Terrazze dell’Etna