Corteo storico, maratona e accensione del tripode: ecco il programma del Mandorlo in fiore

La città apre le porte al Mandorlo in fiore. Tutto pronto per la 75edizione che vedrà arrivare in città artisti di ogni dove. Musica, folklore e tanto altro. Dal 28 febbraio in poi Agrigento sarà il teatro di sfilate, balli ma anche spettacoli teatrali.

Ecco il programma completo

- 75° Mandorlo in Fiore

- 65° Festival Internazionale del Folklore,

- 20° Festival Internazionale I Bambini del Mondo.

- 17° Corteo Storico d'Italia ad Agrigento.

Venerdì 28 Febbraio 2020

Alle 09:00 – 10:30 e ore 11:30 – 13:00, Spettacoli per le scolaresche Auditorium Rosario Livatino presso Ecua

- Ore 17:00 – 18:30,

Teatro Pirandello presentazione 20esimo Festival Internazionale “I Bambini nel Mondo” ed a seguire sfilata in piazza Cavour

- Ore 18:30 – 19:30,

Spettacolo 20° Festival Internazionale

“I Bambini nel Mondo” in piazza Cavour

Sabato 29 febbraio 2020

- Ore 10,30

– Spazio Temenos: Il mandorlo in fiore dagli albori, immagini e parole

- Ore 10,30

– Tempio di Giunone: 20° Festival Internazionale “I Bambini nel Mondo” presso la Via Sacra – Valle dei Templi – Passeggiata della Pace e Della Fraternità

Domenica 1 marzo 2020

- Ore 9,30

– Valle dei Templi: 16° Mezza Maratona della Concordia

- Ore 9,30

– 20° Festival Internazionale “I Bambini nel Mondo”: sfilata da Piazza Don Minzoni a Piazza Cavour

- Ore 10,30

Festival del Folklore Regionale: sfilata da Piazza Pirandello a Piazza Cavour

- Ore 12,00

– Piazza Cavour: 20° Festival Internazionale “I Bambini nel Mondo”: spettacolo dei gruppi

- Ore 16,00/18,30

– Tempio di Giunone: Spettacolo dei gruppi folkloristici regionali

- Ore 21,00/23,00

– Palacongressi: 20° Festival Internazionale “I Bambini nel Mondo”

Lunedì 2 marzo 2020

- Ore 9,00/10,30 e 11,30/13,00

– Auditorium Rosario Livatino presso ECUA: 20° Festival Internazionale “I Bambini nel Mondo”: Spettacoli per le scolaresche

- Ore 20,30/22,30

– Museo archeologico P. Griffo: Gala 20° Festival Internazionale “I Bambini nel Mondo” con spettacolo e conferimento premio “Claudio Criscenzo”

- Ore 21,00/22,30

– Teatro Pirandello: Favola, Racconto in Musica Multietnica

Martedì 3 marzo 2020

- Ore 9,00/10,30 e 11,30/13,00

– Auditorium Rosario Livatino presso ECUA

Spettacoli per le scolaresche.

Festival Internazionale “I Bambini nel Mondo” e 65° Festival Internazionale del Folklore

- Ore 17,00

– Via Sacra – Valle dei Templi: Sfilata ed accensione del tripode dell’amicizia innanzi al Tempio della Concordia

- Ore 20,30

– Teatro Pirandello: Rappresentazione dei Patrimoni Immateriali UNESCO

- Ore 20,30/22,00

– Auditorium Livatino: Spettacolo 20° Festival Internazionale “I Bambini nel Mondo”

Mercoledì 4 Marzo 2020

- Ore 9,00/10,30 e 11,30/13,00

– Auditorium Rosario Livatino presso ECUA

20° Festival Internazionale “I Bambini nel Mondo” – Spettacoli per le scolaresche

- Ore 10,00

Istituti scolastici superiori. Adotta un patrimonio

- Ore 11,00/12,30

– Museo Archeologico P. Griffo. Giornata Europea dei Giusti

- Ore 17,30/20,00

– 65° Festival Internazionale del Folklore Fiaccolata dell’Amicizia – Sfilata con tutti i gruppi partecipanti

- Ore 23,00/2,00.

Sala Bar dell’Amicizia

Giovedì 5 Marzo

Spettacoli Itineranti dei gruppi partecipanti al 65° Festival Internazionale del Folklore, in collaborazione con le pro-loco e le associazioni territoriali.

- Ore 18,30 Girgenti

- Ore 18,30 Fontanelle

- Ore 18,30 Giardina Gallotti

- Ore 18,30 Montaperto

- Ore 18,30 Villaseta

- Ore 18,30 Villaggio Peruzzo

- Ore 18,30 Monserrato

- Ore 18,30 San Leone

- Ore 18,30 Villaggio Mosè

- Ore 20,30

– Teatro Pirandello: Galà dei Patrimoni Immateriali dell’Unesco

- Ore 23,00/2,00.

Sala Bar dell’Amicizia

Venerdì 6 Marzo 2020

- Ore 9,00/10,00

– Teatro della Posta Vecchia. Teatro dell’Opera dei Pupi

- Ore 9,30/10,30

– Prefettura di Agrigento. Il Prefetto ed il Sindaco ricevono le delegazioni territoriali, scambio di doni

- Ore 11,30/12,30

– Piazza Cavour. Spettacolo patrimoni UNESCO e tradizioni nazionali

- Ore 11,30/12,30

–Rappresentazioni itineranti per le vie della città

-Ore 20,30/22,30

– Palacongressi. Rappresentazioni del Folklore internazionale (10 Gruppi) e Sala Bar dell’Amicizia

Sabato 7 Marzo 2020

- Ore 10,30

– Tempio di Giunone e Piazza Cavour. 65° Festival Internazionale del Folklore rappresentazione dei patrimoni immateriali UNESCO

-Ore 16,00/18,00

– Palacongressi. 65° Festival Internazionale del Folklore – 10 Gruppi rappresentazione dei patrimoni immateriali UNESCO

- Ore 19,00/21,00

– Palacongressi. 65° Festival Internazionale del Folklore – 10 Gruppi rappresentazione dei patrimoni immateriali UNESCO

Domenica 8 Marzo 2020

- Ore 10,00

– Girgenti. 65° Festival Internazionale del Folklore con Sfilata, Raduno Bandistico, Festival dei Carretti Siciliani

Ore 15,00/17,00

– Valle dei Templi. Rappresentazione dei 10 migliori gruppi e premiazione conclusiva.