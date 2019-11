"Corretto riciclo dei pneumatici fuori uso", l'incontro al teatro Pirandello

Ecopneus e Legambiente insieme per la giornata conclusiva del progetto formativo per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Sicilia sul corretto riciclo dei pneumatici fuori uso, i PFU. Una mattinata di festa ma anche di riflessione volta a mostrare alle nuove generazioni il ciclo virtuoso del recupero dei Pneumatici Fuori Uso, per coltivare un terreno di etica e legalità che possa contribuire a creare un futuro migliore per la nostra società.

Collegato alle attività formative in classe anche un concorso per la realizzazione del miglior video sul corretto riciclo dei PFU. Le tre scuole che si sono classificate finaliste sono la Scuola Media “G. Arcoleo – V. Da Feltre” di Caltagirone (CT)”, la Scuola Media “Luigi Pirandello” di Lampedusa e La Scuola Media “Luigi Pirandello” di Porto Empedocle (AG), durante la mattinata sarà annunciato il vincitore del concorso.

Grazie alla bravura dei ragazzi, Ecopneus donerà alla scuola vincitrice il rifacimento di una superficie sportiva in gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso, mentre la seconda e terza classificata riceveranno materiali per la scuola ed elementi di arredo in gomma riciclata da PFU.