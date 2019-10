"Io leggo perché?", l'evento in piazza Matteotti

Dopo il forzato rinvio di venerdì scorso, dovuto alle avverse condizioni atmosferiche, il progetto denominato “Io leggo perchè?” si concluderà giovedì 31 ottobre in Piazza Matteotti. L'evento è stato indetto a livello nazionale per la promozione alla lettura come passione da condividere per fare crescere. La giornata conclusiva, dopo i tanti incontri registrati all'interno della biblioteca comunale tra alunni, docenti e personale comunale, sarà condotta da Francesco Pira che, oltre a leggere e commentare un brano estratto da libro “Pirateria”, di cui è lo stesso è autore, dialogherà con gli studenti.

Grande è la soddisfazione sia dell'Amministrazione, per la riuscita del progetto, grazie alla ricca partecipazione di giovani a questo importante evento culturale. Si ricorda che per l'occasione, ad ognuna delle biblioteche degli istituti comprensivi , l'Amministrazione comunale donerà copia della Costituzione della Repubblica Italiana ed una dell'opuscolo divulgativo agroalimentare.