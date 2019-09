"Annullato per problemi di saluta dell'artista", Arisa non canterà a Ribera

E’ stato annullato il concerto di Arisa a Ribera Secondo quanto fatto sapere dall’organizzazione, l’artista avrebbe dato forfait per dei problemi di salute. Il concerto della rinomata cantante era in programma per questa sera, ma sul palco del pizza Fest, l’artista non ci sarà. L’organizzazione si è già attivata per il rimborso dei biglietti.

“Ci scusiamo per il disagio”, dicono gli organizzatori dell’evento. Sul palco di Seccagrande si esibiranno i Tinturia. Lello Analfino e la sua band saranno in concerto dalle 22. “L’evento – fanno sapere dal Pizza Fest – è totalmente gratuito”.