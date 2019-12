La Pro Loco Sikania di Burgio a sostegno della fondazione Telethon

È cosi che la Pro Loco loco Sikania di Burgio vuole dare inizio alle manifestazioni natalizie, all'insegna della solidarietà. Un appuntamento sarà il 21 dicembre presso piazza Umberto Primo per dare speranza ai tanti bambini e alle loro famiglie che affrontano una malattia genetica rara. Quanto comunica la presidente della Pro Loco Mariella Corrao: "Offriremo il nostro sostegno alla ricerca di fondazione Telethon e un supporto concreto a tutti quei genitori temerari che continuano a credere in una vita normale per i propri figli. Saremo nel nostro punto di raccolta per l'intera giornata dove,donando un piccolo contributo, si potrà ricevere un cuore di cioccolato".