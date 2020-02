Prima agorà pubblica, l'evento dei pentastellati della città

"A voi che non riconoscete più come validi i sistemi politici che governano Agrigento, a voi che credete nella meritocrazia, nella lotta agli sprechi e in una città verde e pulita, a voi che volete finalmente dare il vostro contributo attivo per la collettività, chiediamo di partecipare all'Agorà pubblica in vista delle amministrative 2020. Ascoltiamoci e disegniamo insieme una Nuova Agrigento". Sono queste le parole dei pentastellati di Agrigento che hanno organizzato la prima agorà cittadina. L’incontro si terrà lunedì 17 febbraio alle 18. Luogo dell’evento sarà la via Pirandello.