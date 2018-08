Racalmuto, si presenta il libro "Viaggi nel tempo" di Carmelo Sciascia

L’Associazione culturale Humus di Racalmuto, con la collaborazione di “Ad Maiora”, il CDT – Tesoro Turismo e le Pro Loco di Grotte e Racalmuto organizzano EstateCultura2018, una rassegna di due “incontri con l’autore” presso il giardino dell’Associazione “Ad Maiora”, in corso Garibaldi 76 a Racalmuto.

Il primo appuntamento, previsto per sabato 18 agosto prossimo con inizio alle ore 18.30 sarà dedicato allo scrittore Carmelo Sciascia il “piacentino di Sicilia”, autore di numerosi saggi e “raccolte di note”. Protagonista della serata il libro: “Viaggi nel tempo”, Edizioni youcanprint.

“Un diario pubblico di riflessioni, di opinioni e considerazioni su alcuni eventi del 2017”. Converseranno con l’autore il medico Salvatore Sardo, il commercialista Carmelo Borsellino e lo scrittore Silvano Messina. Lettura di brani scelti sarà eseguita a cura di Maria Mulè –pres. Ass. Ad Maiora . La serata sarà coordinata da Lillo Alaimo.

Gli incontri con l’autore, dice Lillo Alaimo Di Loro, “sono un’occasione per gustare il piacere della lettura attraverso la condivisione culturale e la riflessione sulla quotidianità”. “Il libro Viaggi nel tempo – aggiunge Lillo Alaimo - è un pamphet del medesimo autore che raccoglie impressioni e riflessioni su fatti di cronaca politica e sociale di questo ultimo decennio. Carmelo Sciascia, utilizzando uno stile tutto suo, riesce a mettere assieme con linguaggio piacevolmente colto, un concentrato dei principali avvenimenti italiani, descrivendone i contorni con sufficiente oggettività ma senza mai rinunciare alla sua particolare visione. L’opera è un generoso lavoro di “conservazione e catalogazione” di frammenti di tempo della nostra storia comune nel tentativo di salvarli dal “tritacarne” dei tempi convulsi della comunicazione telematica globale. Viaggi nel tempo, tra cronaca e riflessione filosofica, è anche uno straordinario invito al viaggio, in tutte le direzioni e sotto tutti i punti di vista e pertanto un invito forte a ri-trovarsi come individui consapevoli dentro il labirinto politico della Nostra Società contemporanea”.

La serata sarà allietata da interventi musicali e si concluderà con un bio aperitivo.