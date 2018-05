Presentazione libro: "Percorsi di consapevolezza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Venerdì 25 maggio, nella sala convegni della di Casa della Speranza ad Agrigento si terrà la presentazione del libro: "Percorsi di consapevolezza". Il libro affronta lo strumento della scrittura come metodo che aiuta a sostenerci nel percorso di guarigione e di crescita personale. In che modo la psicologia può aiutarci ad ampliare il nostro bagaglio di conoscenze in modo da rinforzare la comprensione di noi stessi e vivere una vita più serena e più consapevole? Questo libro indaga i benefici e le trasformazioni che la parola produce nella natura fisica, emotiva e mentale e presenta il metodo autobiografico, la bioscrittura e la mindful writing come tecniche utili ad attraversare i traumi e le nostre ferite emozionali allo scopo di guarire, per poterci muovere verso un vivere consapevole ed un'esistenza libera e appagante.

Interverranno: Dr. Calogero Pintacrona - Direttore Sanitario Casa della Speranza Agrigento Dr.ssa Gabriella Ilse Viscuso - Psicologa, scrittrice, Autore del libro Dr. Renato Schembri - Psicoterapeuta, scrittore, Presidente Spazio Reverie Agrigento Dr. Raniero Bastianelli - Psicoterapeuta, Direttore Scientifico Collana Ipocket Saggi di Psicologia per In.Edit Edizioni La presentazione si svolgerà con l’accompagnamento musicale del compositore e musicista Paolo Grillo. Ingresso libero

