Presentazione del libro: "Lo scemo di guerra e l’eroe di cartone"

Venerdì 31 maggio, alle 18.00 all'interno della sede di Eurolingue School in via Unità d'Italia, Alberto Maria Tricoli, presenta "Lo scemo di guerra e l’eroe di cartone" A dialogare con l’autore, Adriana Iacono.



"Come si riconosce un eroe? L’autore offre al lettore la possibilità di scegliere una definizione di uomo di valore e delinea la personalità di Nirìa e Libbertu, protagonisti del libro, tipi umani differenti nell’affrontare le vicissitudini della vita". Terza protagonista, che si rifiuta di rimanere sullo sfondo, è la seconda guerra mondiale. L'iniziativa organizzata da Eurolingue School in collaborazione con Edizioni Spartaco.