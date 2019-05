"Orientarsi nel passato", presentazione del libro geografia della Sicilia araba

“Orientarsi nel passato”. È l’argomento del nuovo appuntamento di “Sciacca libri in festa”, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Sciacca, assessorato alla Cultura, in collaborazione con la biblioteca comunale “Aurelio Cassar”, inserita nell’iniziativa nazionale “Maggio dei Libri”.

Martedì 28 maggio alle ore 18,30, a Palazzo Lazzarini (ex istituto Sant’Anna), in programma la presentazione del libro Geografia della Sicilia araba nell’XI secolo di Franco e Luigi Lo Bue, in cui si fa riferimento anche alla cartografia di Sciacca. L’opera, edita dalla Melqart Communication, si avvale delle note introduttive di Carlo Ruta e Sebastiano Tusa. Gli autori del libro dialogheranno con il giornalista Calogero Parlapiano. Interverrà l’assessore Gisella Mondino.