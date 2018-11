Premio “Telamone”, sabato la cerimonia

Alla sala Zeus del museo archeologico regionale “Pietro Griffo” della Valle dei Templi di Agrigento, sabato 24 novembre, 2018, ore 17, avrà luogo la cerimonia di consegna del premio “Telamone”.

La prestigiosa rassegna internazionale, giunta alla XLII edizione, è promossa e diretta da Chiara Cilona. Sono insigniti del premio i siciliani che si sono distinti, in modo eccellente, per professionalità, creatività, onestà, in vari ambiti lavorativi.



I premiati sono Roberto Conti, magistrato di Cassazione; Alfredo Tutone, la cui storica famiglia, dal 1813, custodisce la ricetta del famoso “Anice Unico"; Giuseppe Condorelli, insignito della massima onorificenza della Repubblica Italiana, Cavaliere del Lavoro, e produttore del torrone e dei cioccolatini famosi; il giornalista de "La Repubblica" Salvo Palazzolo; la presidente delle cliniche private, Barbara Cittadini, Cavaliere del Lavoro; l’autrice del recente romanzo "Solo se c'è la luna", Silvana Grasso; l'editore di Medinova, Antonio Liotta; il chirurgo vascolare Nicola Reina; la manager presidente del consiglio di amministrazione del teatro comunale "L'idea" di Sambuca di Sicilia, Costanza Amodeo; le campionesse del mondo di canottaggio, Giorgia e Serena Lo Bue; l'imprenditore Eugenio Benedetti Gaglio, che ha ricevuto il premio Telamone in anticipo, il 5 novembre 2018, al circolo empedocleo; Nestore Gaglio, che ha fondato a Il Cairo l’ospedale “Umberto I”.

Eugenio Benedetti Gaglio, Cavaliere di Gran Croce, è noto come il Marco Polo del ‘900.

Il premio “Telamone” per la Solidarietà sarà assegnato all’associazione “Un Angelo per capello” e verrà a ritirarlo una delegazione.

Nell’ambito della manifestazione sarà letta da Giuseppina Mira la sua poesia dedicata ai Telamoni.

L’organizzazione dell’evento è del Cepasa, presidente Paolo Cilona, con il patrocinio dell’Acsi provinciale, presidente Giuseppe Balsano.