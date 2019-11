"Premio mascherone d'Oro", ecco la giuria: il programma dell'evento

"Entra nel vivo l’organizzazione della cerimonia di consegna del premio teatro Aics “Mascherone d’oro”. La giuria, composta dal presidente Provinciale dell'Ente Nazionale Aics, Giuseppe Petix, dal drigente provinciale del dipartimento cultura Stelio Zaccaria e da Carmelina Guarneri, Francesco Picarella, Fabrizio Raso, Gaetano Ravanà, Valentina Alaimo, Domenico Vecchio e Luigi Mula si è riunita per decidere a chi assegnare i 16 riconoscimenti.

Giornalisti e personalità della provincia si sono messi già a lavoro per giudicare l'impegno culturale sotto forma di attività teatrale, posto in essere in questo 2019 da diverse compagnie teatrali.

Un territorio, quello di Pirandello, che non è esente dal grande amore per il teatro che viene espresso da grandi e piccini associati alle varie associazioni culturali che promuovono sia il teatro tradizionale popolare sia quello innovativo, che sperimenta la costante ricerca della rielaborazione dei testi e gli adattamento dei soggetti verso canoni più attuali, dando messaggi morali e spunti di riflessione anche ai giorni nostri.

La cerimonia di consegna si svolgerà il prossimo 13 dicembre con inizio alle 18, nell'auditorium dell’Istituto Alberghiero Nicolò Gallo in via Quartararo gentilmente concesso dalla dirigente Girolama Casà. Al termine della serata è previsto un momento conviviale legato alla giornata dedicata a Santa Lucia con la distribuzione di arancine e cuccia."