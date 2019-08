Premio letterario "Racalmare – Sciascia", via alla premiazione

Domenica 1 settembre a Grotte la cerimonia di consegna del premio letterario “Racalmare – Sciascia”. “Quella di quest’anno e la trentesima edizione e “a volte la numerologia – sottolinea il presidente del premio Salvatore Ferlita – può regalare qualche suggestione: il trentennale della morte di Leonardo Sciascia coincide quest’anno con la trentesima edizione del premio Racalmare, legato a doppio filo al grande scrittore racalmutese”.

“Questa edizione dunque – anticipa Ferlita – ci consentirà di rendere omaggio a uno degli autori più importanti del Novecento e di ripercorrere le tappe di un premio che può vantare un palmares di tutto rispetto. Arricchito, adesso, da una terna di scrittori isolani i quali domenica si contenderanno il riconoscimento: a decretarlo saranno la giuria tecnica e la giuria popolare. Sabato sera, prima di conoscere meglio gli scrittori finalisti, ricorderemo il grande Andrea Camilleri, il quale, tra l’altro, nel 2003 è stato insignito del premio Racalmare alla carriera”.

I tre scrittori finalisti sono Sono Evelina Santangelo, con il libro “Da un altro mondo”, Einaudi; Cristina Cassar Scalia, con “Sabbia nera”, Einaudi; Roberto Alajmo, con “L’estate del ‘78”, Sellerio. Un premio speciale, alla luce del trentennale della morte di Sciascia, verrà assegnato a Salvatore Silvano Nigro per “La funesta docilità”, Sellerio.

“A 30 anni dalla morte di Leonardo Sciascia la città di Grotte – commenta l’Assessore alla Cultura Anna Todaro – dimostra ancora una volta di avere un rapporto di continuità inscindibile con la memoria del nostro amato scrittore attraverso un premio letterario ancorato profondamente nell’anima della storia del paese. È compito delle istituzioni, oggi più che mai, ridare nuovo slancio al recupero delle facoltà critiche di ognuno attraverso la riscoperta dell’importanza della lettura. E il premio letterario Racalmare – Sciascia si è sempre mosso in questa direzione”.

“Un’edizione del premio che si preannuncia, per la scelta degli autori finalisti e per il programma che la caratterizza – di alto profilo – preannuncia il sindaco di Grotte Alfonso provvidenza, che aggiunge: “E questo è il frutto del lavoro appassionato portato avanti in questi mesi da Salvatore Ferlita, unitamente a tutti i componenti della giuria tecnica e popolare ai quali ancora una volta va il mio ringraziamento, anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale”.