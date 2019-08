Grande attesa per "La campana di burgio 2019": ecco chi sono i premiati

Il premio "La Campana di Burgio", VII edizione 2019 in programma sabato 24 agosto prossimo al Castello alle ore 21, sarà consegnato a Vincenzo Morgante, direttore di TV2000 e Radio InBlu le emittenti della Santa Sede, per la sua lunga carriera di giornalista libero, capace ed equilibrato, attento osservatore della realtà e portatore di una informazione indipendente, che lo ha visto contraddistinguersi anche per l’attenzione rivolta alla Storia, alla Tradizione e alle peculiarità artigianali, artistiche ed enogastronomiche della Sicilia più autentica e profonda.

Il premio “La Campana di Burgio”, appuntamento oramai tradizionale di fine agosto, ha assunto un carattere nazionale ed internazionale per la qualificata presenza di diverse personalità del mondo della cultura ed è il riconoscimento a chi a vario titolo contribuisce, grazie alla propria opera e al proprio talento, a valorizzare e diffondere la storia, la cultura le peculiarità italiane in generale e siciliani in particolare.



I premi speciali stati assegnati a:

Fausto DE Michele, docente di Lingua e Letteratura Italiana presso l’università di Graz e di Letterature Comparate presso l’università di Vienna responsabile per l‘aggiornamento degli insegnanti delle scuole superiori presso tutte le facoltà di pedagogia austriache. I suoi campi di studio e ricerca sono la letteratura europea moderna e contemporanea, con particolare attenzione a Pirandello, Kafka, Schnitzler, Unamuno, Joice e alla storia e le teorie del comico (da Till Eugenspiel e Gargantua alla Commedia dell’Arte e il romanzo umorista da Don Chisciotte a Milan Kundera). Autore di diverse importanti pubblicazioni su Pirandello ed altri. Dal 2011 membro permanente della giuria del “Premio Strega“.



Katia Ferri Melzi D'Eril, giornalista e scrittrice, insegna Comunicazione d’Impresa all’Università di degli studi di Pavia, autrice di venti pubblicazioni tra cui l’apprezzato romanzo “Viaggio con Leonardo. La vita del genio fiorentino raccontata dal suo nobile discepolo Francesco Melzi” che ripercorre la vita del Genio fiorentino, attraverso il ricordo di Giovanni Francesco Melzi, il nobile e raffinato umanista e miniaturista che lo accompagnò a Roma e poi in Francia alla Corte di Francesco I, raccogliendo i suoi scritti, per prepararli alla pubblicazione del "Trattato della Pittura".



Gero Tedesco, caporedattore del Giornale di Sicilia della provincia di Agrigento e autore del docufilm 'Quasi dodici, nessun colpevole', la storia tragica del piccolo Pompeo di Stefano Pompeo, di 11 anni di Favara, ucciso per errore in un attentato mafioso.



Nel corso della serata saranno consegnati altri premi per le varie sezioni a: Claudio D'Angelo, autore dell’interessante saggio storico “La storia dei siculi. Fin dalle loro origini” pubblicato da EBS Print; Enzo Di Natali, apprezzato scrittore di ispirazione cattolica, autore di diversi volumi su religione, bioetica e storia, fondatore e direttore dell’importante rivista di letteratura e teologia “Oltre il Muro”. Ha pubblicato studi su diversi autori dei quali ricordiamo in particolar modo: Foscolo, Leopardi, Pirandello, Tomasi di Lampedusa, Montale e Sciascia. Per la teologia ha pubblicato approfondimenti su Teilhard de Chardin ed Edith Stein. Ed ancora a Pietro Messina, stimato docente presso l’università degli Studi di Palermo di Clinica Odontostomatologica presso il Corso di Laurea in Odontoiatria per la sua attività accademica; Girolamo Nicastro in arte Monic, per la sua apprezzata opera di pittore, capace di rappresentare in maniera originale la realtà che lo circonda; Roberto Piparo scrittore impegnato nel cinema e nel teatro, autore di alcune raccolte di poesia tra cui Come il vento e Sulle ali del Falco, coautore con Pippo Provenzano del romanzo “Due giorni come due anni” dal quale è stata tratta una opera teatrale; Pai Riggio, apprezzato architetto ed esperto di restauro di monumenti storici tra cui i Giardini del Palazzo Reale di Palermo; Lorenzo Reina, artista impegnato ed ideatore del fascinoso e mistico teatro Andromeda che lui stesso ha realizzato su una Rocca dei Monti Sicani nel territorio Santo Stefano di Quisquina che lo vede protagonista di un opera senza tempo nel cuore delle Stelle. Premi anche a Giuseppe Scaccia, intellettuale attento e sensibile, autore del volume “Intenti” Fondazione Thule Cultura; Maria Grazia Verde, autrice del volume autobiografico “Tra le fronde degli alberi. Storia di un paraganglioma” ricco di profonde riflessioni e raffinata poesia; Girolamo Virgadamo, funzionario Rai, studioso di genealogia e storia familiare, autore del documentato Volume “Virgadamo”; Gaetana Vitanza Mazzotta, dirigente scolastico in quiescenza, autrice dell’interessante racconto storico “La Zia D’America. Emancipazione e coraggio nella donna siciliana del 1880”, ma anche dei libri “Diritti negati, proibiti, traditi” e “Oltreoceano” pubblicato dalla Fondazione Thule Cultura di Palermo; Ferdinando Testoni Blasco di Sciacca, delegato per la Sicilia Orientale del Sovrano Militare Ordine di Malta di cui è Principe e Gran Maestro S.E. Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto e del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio di cui è Gran Maestro S.A.R. Don Pedro di Borbone Due Sicilie ed Orleans, per le lodevoli attività spirituali, culturali e caritative che sotto la sua guida i cavalieri e le dame svolgono con abnegazione secondo i principi della "Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum", ovvero la difesa della fede e il servizio ai poveri e ai sofferenti.



Inoltre saranno assegnati i diplomi di merito agli studenti di Burgio che si sono distinti recentemente negli esami di maturità ottenendo il massimo punteggio. Ed un riconoscimento andrà a Giuseppe Spinelli, Antonio Miceli e Nino Caponetto, I “Cantori della Tradizione Popolare”, per aver rivitalizzato le antiche liriche del “Venerdì Santo” di Burgio.



Nel corso della serata porterà il saluto il regista Giuseppe Ferlito, Premio “La Campana di Burgio 2018”, che in queste settimane si trova in Sicilia per girare “Re minore” utilizzando proprio Burgio e i comuni limitrofi come location. La serata sarà allietata dall’apprezzato tenore Roberto Palminteri.



“La VII Edizione del Premio La Campana di Burgio 2019, dice il Presidente Antonino Sala, raduna anche quest’anno a Burgio storici, letterati ed artisti provenienti da diverse parti della Sicilia, dall’Italia e dall’estero, facendo si che l’evento continui ad assumere sempre di più una valenza sia locale che internazionale, nel segno della Tradizione e dell’Identità che sono i due elementi cardini attorno a cui fiorisce ogni autentica Civiltà.”



“Con questo premio continuiamo dare rilievo e ad incoraggiare le migliori intelligenze della provincia di Agrigento, della Sicilia e dell’Italia, dice il Presidente del Consiglio Comunale e Direttore del Premio, Vito Ferrantelli, lanciando così un segnale di speranza e di riscatto della nostra isola e con l’obiettivo di promuovere un processo di valorizzazione dei temi che attengono alla cultura, elemento fondamentale per lo sviluppo dei nostri territori.”