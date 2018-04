Attestati al merito a associazioni, gruppi e forze dell’ordine: via alla cerimonia di premiazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Attestati al merito a uomini, associazioni, gruppi, enti, Forze dell’Ordine, organismi a tutela della pubblica sicurezza, per il servizio reso alla città di Sciacca in occasione di diversi eventi, tra cui i nubifragi degli ultimi anni e l’incendio divampato la scorsa estate nel boschetto di Pierdirici. I riconoscimenti saranno consegnati, in segno di gratitudine dell’Istituzione comunale, nel corso di una cerimonia che si svolgerà domani, martedì 24 aprile 2018, con inizio alle ore 10,00, nella Sala del Consiglio “Falcone e Borsellino”. L’iniziativa è del sindaco Francesca Valenti, del presidente del Consiglio comunale Pasquale Montalbano, del vicesindaco e assessore alla Sicurezza Urbana Filippo Bellanca.