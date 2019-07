Il planetario apre le porte ai visitatori, ecco l'evento: "Occhi su Saturno"

Tutto pronto per un evento speciale. Sabato 13 luglio, il planetario di Joppolo Giancaxio organizza la prima edizione di “Occhi su Saturno”, evento dedicato al gigante gassoso e al cielo estivo.

A partire dalle 19.30, sino alla mezzanotte diverse saranno le attività scientifiche, molte delle quali dedicate ai più piccoli. Si inizierà infatti con un laboratorio per bambini di età compresa dai 5 ai 10 anni dedicato al pianeta con gli anelli, durante il quale i piccoli astronomi realizzeranno un modello del pianeta (Max 30 posti. Consigliata prenotazione chiamando al numero 0922 403144). Al termine, a partire dalle ore 20.30, inizieranno i percorsi al planetario dedicati a Saturno, con proiezioni in 3D condotte dallo staff del Planetario di Palermo, ente gestore del centro agrigentino, e a seguire, grazie ad una batteria di telescopi professionali montati all’esterno, si potrà osservare e fotografare il pianeta; in questo primo scorcio d’estate, un grande appuntamento astronomico che darà la possibilità non solo di osservare il pianeta Saturno ma la Luna e il pianeta Giove.

La manifestazione è nata nel 2012 per volontà dell’associazione Stellaria, per celebrare i 300 anni dalla scomparsa di Gian Domenico Cassini, il grande astronomo del '600 nato nel piccolo borgo ligure di Perinaldo (Imperia) e grande studioso di Saturno. Egli scoprì ben 4 satelliti (Giapeto, Rea, Teti e Dione) e la divisione tra gli anelli che porta il suo nome. Per le sue scoperte, gli è stata dedicata la sonda nata dalla collaborazione fra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Agenzia Spaziale Italiana (Asi), che si avvia alla spettacolare conclusione dopo 13 anni di dati e immagini senza precedenti.