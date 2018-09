Visitatori in ogni dove per il PizzaFest, quante risate con i "Soldi Spicci"

Seccagrande invasa da visitatori. Una marea di gente che testimonia l’apprezzamento del primo step del Pizza Fest Young iniziato lo scorso 31 agosto e che si conclude stasera. Una pausa fino al 13 settembre quando si entra nel vivo della manifestazione il cui sipario cala il 16 con il concerto di Enrico Ruggeri.

Le migliaia di visitatori hanno avuto modo di degustare le eccellenti pizze preparate e sfornate dai 4 forni allestiti sulla spiaggia di Seccagrande. Pizze rigorosamente preparate dai maestri pizzaioli riberesi con farine ricavate dagli antichi grani siciliani. La degustazione ha riscosso apprezzamento dalle migliaia di visitatori giunti a Seccagrande da diverse province siciliane.

Non solo degustazione. I primi tre giorni del Pizza Fest Young sono stati dedicati al cabaret. Una scelta che ha trovato riscontro nella massiccia presenza di pubblico che ha potuto seguire la prima serata con Robero Lipari; ieri sera è stata la volta del duo I Soldi Spicci e stasera si riderà con lo spettacolo Sicilia Cabaret.

Si tratta di uno spettacolo ironico e scanzonato, ideato e realizzato da Tony Matranga ed Emanuele Minafò, il duo comico conosciuto dal grande pubblico per le partecipazioni a Made in Sud, che vede la partecipazione dei loro colleghi di maggiore successo in Sicilia. Sul palco di Seccagrande si alterneranno una quarantina di comici. Uno spettacolo pieno di parodie e sketch, che coinvolgerà il pubblico trappando risate continue.

Intanto, ieri sera il duo I Soldi Spicci ha intrattenuto il numeroso pubblico senza lasciare un attimo di pausa alle continue risate.

“Una formula ben riuscita e che ha trovato apprezzamento forte tra il pubblico - dichiara l’assessore allo Spettacolo Francesco Montalbano. Il miglior riscontro alla prima fase della manifestazione del Pizza Fest 2018 è la massiccia partecipazione di visitatori a Seccagrande. Tantissime persone a degustare le nostre rinomate pizze. Poi continue risate all’insegna di un cabaret sano e divertente che ha saputo attrarre una immensa platea di pubblico”.