Pizza Fest, tra musica e sociale: ecco tutti gli ospiti dell'evento

L’artista Renzo Arbore, oltre a intrattenere il pubblico a Seccagrande il 13 settembre insieme alla sua orchestra, è impegnato sul sociale contro la ludopatia. Parteciperà, infatti, ad una tavola rotonda organizzata con la collaborazione dell’Asp di Agrigento e il Sert di Ribera. Tutto pronto, intanto, per alzare il sipario sul primo step del Pizza Fest 2018 dedicato alla comicità e al cabaret. Si inizia venerdì prossimo con Seccagrande Days-Pizza Fest Joung. A esibirsi il 31 agosto, alle ore 21:30 sarà Roberto Lipari.

Giovane cabarettista palermitano,nato tra le file del laboratorio comico palermitano "La Carovana Stramba". Vincitore della prima edizione del talent di La7 Eccezionale Veramente è artista fisso di Zelig e Colorado. Gestisce un Lab tutto palermitano al Convento Cabaret con i comici Matranga e Minafò. Per quest'ultimi ha collaborato ai testi per Made In Sud Rai 2.

Col suo tipico umorismo siciliano, frutto dell’intreccio tra comicità e riflessione, Roberto ha già conquistato un pubblico vasto ed eterogeneo, ottenendo un largo seguito anche sui social. Intanto, la macchina organizzativa è pronta. Il primo appuntamento, Seccagrande Day Pizza Fest Young è il 31 agosto venerdì, alle ore 21:30 con Roberto Lipari.

L’1 settembre è la volta del duo I Soldi Spicci e il 2 settembre Sicilia Cabaret con 35 cabarettisti siciliani. Poi, il 13, 14, 15 settembre, Pizza Fest entra nel vivo. Intrattenimenti musicali con Renzo Arbore e la sua orchestra, Bianca Atzei e i Ricchi e Poveri. Ma non solo musica. Il programma è ricco di dibattiti improntati sui temi sociali.

“Tutto è pronto - dichiara l’assessore allo Spettacolo Francesco Montalbano - per rinnovare l’impegno di un appuntamento che attira migliaia di visitatori e prolunga, di fatto, l’estate a Seccagrande. Complessivamente, il Pizza Fest, nei suoi due step, racchiude sei giorni tra degustazione dell’eccellente pizza di Ribera, dei prodotti tipici locali, intrattenimenti musicali, comicità. Senza dimenticare gli appuntamenti per dibattere temi attuali che interessano il sociale, il territorio".