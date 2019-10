"Pizza Christmas Agrigento", l'evento al Palacongressi: il programma

Nei prossimi 16, 17 e 18 dicembre, al Palacongressi di Agrigento, a cura dell'Aics settore Sport, si svolgerà la prima edizione del "Pizza Christmas Agrigento".

La partecipazione dei pizzaioli della provincia agrigentina e non solo è libera. Nelle tre serate i pizzaioli prepareranno delle pizze a loro piacimento, con ingredienti vari che poi verranno distribuiti al pubblico presente.

Ci sarà una intensa atmosfera natalizia con lo svolgimento delle novene dopo le 21,30 e spettacoli di danza e ballo a cura delle varie associazioni affiliate all'Aics. Inoltre, verrà anche realizzato un caratteristico presepe.

Una delle tre serate sarà dedicata, in parte, ai soggetti diversamente abili che saranno protagonisti fino in fondo, realizzando loro delle pizze. In buona sostanza, saranno pizzaioli per una sera.

All'interno del Palacongressi ci saranno anche degli espositori che potranno far degustare i prodotti d'eccellenza che vengono realizzati in provincia di Agrigento, ma anche in altre realtà della Sicilia.

Il ricavato della vendita dei biglietti d'ingresso verrà devoluto in beneficienza ad una associazione che l'Aics sta ancora individuando. In itinere ci sono altre iniziative a corredo delle tre serate che renderanno magiche le atmosfere che il periodo dell'anno merita.