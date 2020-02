"Pinocchio" la storia di un burattino: il programma dell'evento

Un Pinocchio sorprendente, gotico, perturbante. Lontano mille miglia dalla vulgata, il burattino al centro della prima edizione oscura del capolavoro di Carlo Collodi non ha l’aspetto rassicurante e sbarazzino che alberga ormai nell’immaginario collettivo. Ma è il protagonista di una storia nera, attraversata da brividi e trasalimenti, in un racconto degno di Hoffman o di Allan Poe, che è privo oltretutto del lieto fine dal momento che Pinocchio morirà impiccato dagli assassini alla quercia grande. Con tanto di parola fine, posta come una pietra tombale sulle aspettative dei lettori.

A restituire la storia primigenia di uno dei romanzi più letti e tradotti al mondoci ha pensato la casa editrice palermitana il Palindromo, in un’edizione dal titolo “Pinocchio. La storia di un burattino. La prima oscura edizione illustrata da Simone Stuto a cura di Salvatore Ferlita”, che verrà presentata ad Agrigento giovedì 6 febbraio, nei locali del Collegio dei Filippini (via Atenea n. 270), alle17.

All’evento, organizzato da Beniamino Biondi, saggista e scrittore, docente di Teoria e Tecnica delle Comunicazioni, parteciperanno il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, gli editori Francesco Armato e Nicola Leo per il Palindromo, Salvatore Ferlita, curatore dell’opera e docente di letteratura italiana contemporanea presso l’Università degli studi di Enna “Kore”,e Alessandro Cutrona, dottorando di ricerca presso lo stesso Ateneo.