A piazzale Giglia l'iniziativa "Libri in MoVimento"

Dal 10 al 14 di maggio a Torino ci sarà il Salone del Libro, il Movimento 5 stelle si mobilita all'interno di tutte le città: per far diventare piazze e strade, attraverso i banchetti degli attivisti del MoVimento, un piccolo Salone del Libro.

L’iniziativa si chiama “Libri in MoVimento”: dal 10 al 14 maggio in tutta Italia, faremo dei banchetti dove le persone che vorranno portare due libri potranno prenderne in cambio uno, in maniera tale da lasciare agli altri i libri che hanno particolarmente amato.

Ad Agrigento domenica 13 maggio dalle 17.30 alle 21 “Libri in MoVimento” si svolgerà in piazzale Giglia a San Leone. Sarà anche possibile firmare per la sensibilizzazione alla sfiducia del sindaco Firetto.