Nuovi percorsi turistici per collegare mare ed entroterra: ne discute la Rete dei borghi Sicani

Lunedì 1° Giugno ci vediamo in diretta FB, alle 18.00, per parlare con alcuni dei protagonisti della RETE DEI BORGHI SICANI progetto del Distretto Rurale di Qualità dei Sicani che, cucendo i territori di ben 29 comuni ricompresi tra le valli del Platani e del Sosio-Verdura, coltiva l'ambizioso obiettivo di mettere in connessione mare e montagna, costa ed entroterra, attraverso la promozione di nuovi percorsi turistici tra arte, cultura, archeologia, paesaggio ed enogastronomia.

La conversazione - condotta da Claudia Casa, direttrice di Legambiente Sicilia, e da Alessandra Bonfanti, responsabile Piccoli Comuni di Legambiente - coinvolgerà:

- Pierfilippo Spoto, titolare Val di Kam, animatore progetto Rete Borghi Sicani;

- Angelo Palamenghi, direttore GAL Sicani;

- Carmela Pistone, ass.ne Beddamè, Joppolo Giancaxio;

- Lorenzo Reina, ideatore e costruttore del Teatro di Andromeda,

- Fabio Galluzzo, Mare Vivo Sicilia e Resp. Progetti di fruizione sostenibile sulla Costa Sicana.

- Elisa Chillura, Presidente Ass. Via delle Rondini Santo Stefano Quisquina;

- Daniela Vullo, soprintendente ai BB.CC.AA. della provincia di Caltanissetta:

- Fabio Melia, comunicazione Area Sud Open Fiber.

Per chi volesse partecipare alla diretta

https://global.gotomeeting. com/join/393639101