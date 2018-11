Oltre Vigata presenta: "Percorsi di inchiostro, sulle orme del commissario Montalbano"

Cadono gli imperi. Figuriamoci se non possano cadere le case. A Porto Empedocle è crollata la casa che fu di Andrea Camilleri. Una grande occasione perduta per le istituzioni. Le macerie però non hanno seppellito personaggi e storie del grande scrittore empedoclino. Quei personaggi in particolare, in attesa di tornare in TV, rivivranno il prossimo 25 novembre grazie all'associazione culturale Oltre Vigata.

Nel giorno conclusivo dell'ormai imminente settima "Fiera delle Associazioni - Un libro alla volta" verranno infatti riproposti i "Percorsi d'inchiostro" dopo lo straordinario successo dello scorso anno. Raduno in via Roma alle 9.30 e poi tutti in giro per Porto Empedocle fermandosi nel centro storico e in particolare nei luoghi dei romanzi del commissario Montalbano per assistere alla messa in scena di alcune scene clou tratte dai vari romanzi e dalla loro versione televisiva.

Un vero e proprio teatro di strada coordinato da Giugiu' Gramaglia, già interprete di alcune puntate televisive, con Annagrazia Montalbano, Carmelo Salemi, Bernardino De Gregorio, Danilo Verruso, Marzia Quattrocchi, Alessandro Cutaia, Giuseppe Morreale, Giusy Baglio, Gero Sicurella, Rosalba Cortelli, Piero Travale, Meri Fiore e Pasquale Infantino.

Dichiara il Presidente Danilo Verruso: “A Porto Empedocle vogliamo riappropriarci dei luoghi della letteratura Camilleriana. Un impegno non indifferente per Oltre Vigata. Un faro puntato sul disastrato centro storico empedoclino alla riscoperta delle radici di uno scrittore e del vissuto che ne ha generato le storie. Insomma, nonostante le macerie Oltre Vigata c'è e c'è pure Camilleri”.

Appuntamento domenica 25 novembre in via Roma alle 9.30 per percorsi d'inchiostro, per un turismo alternativo e, a seguire, per un itinerario gastronomico tra i ristoranti empedoclini che prepareranno per l'occasione alcuni menù ispirati alle ricette dei romanzi.