"IContemplAttivi" tornano in scena: lo spettacolo a Naro

IContemplAttivi, dopo lo straordinario successo avuto la scorsa domenica, 18 marzo, con il Passion Day, raduno che ha visto la presenza all’interno di casa ContemplAttiva di più di 500 spettatori a vedere la messa in scena del terzo raduno Siciliano delle compagnie che mettono in scena le Sacre Rappresentazioni di Crito, si preparano a vivere e a far rivivere le più antiche Sacre Rappresentazioni sulla Passione di Cristo di Sicilia. Infatti questa pietà popolare, si svolge nella Fulgentissima Città di Naro dal 1759, si trattaanche della più antica tradizione popolare della Città del Barocco.

Venerdì 30 marzo, venerdì Santo, alle 11 di mattina il gruppo de iContemplAttivi, che da 10 anni ha ridato vita “al Mortorio”, riportandolo ad antichi e splendenti fasti, farà rivivere a tutti i presenti le ultime ore di vita di Gesù, infatti all’interno del colonnato di Casa ContemplAttiva, sede del gruppo stesso, metterà in scena la “Colonna”, a seguire sul Sagrato della Chiesa di Sant’Agostino, si svolgerà l’Ecce Homo e la Condanna, da li partirà, subito dopo, la Via Crucis Cittadina che percorrendo le vie del centro storico della Città, farà capolini al Calvario, dove si completerà il tutto con la crocifissione.

Quest’anno a differenza degli anni passati, che vedevano una settimana Santa molto piena di Sacre Rappresentazioni, per una serie di situazioni, il gruppo ha dovuto accontentarsi di poter far rivivere solo le scene del Venerdì Santo, ma Massimiliano Arena responsabile del gruppo, ha tenuto a sottolineare che le difficoltà incontrate quest’anno saranno solo un ricordo negativo e che il prossimo anno, Naro tornerà a vivere serenamente e TUTTA la sua Settimana Santa.