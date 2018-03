La "Passione di Cristo", via alla terza edizione dell'evento religioso

La terza edizione del “Passion Day”, raduno delle compagnie che ancora oggi mettono in scena la Passione di Cristo, si svolgerà proprio nella città del Barocco, città siciliana dove hanno luogo le più antiche Sacre Rappresentazioni dell’isola, infatti la prima edizione di questa antichissima e sentitissima “Pietà Popolare” nel 1759.

Sono in tutto 15 compagnie teatrali, in rappresentanza di altrettanti comuni siciliani, si incontreremo, discuteremo e "reciteremo" "U Martuoriu".

Location dell’incontro e casa ContemplAttiva e organizzatori dell’evento sono iContemplAttivi, che oramai da 10 anni hanno ripreso e esaltato proprio queste rappresentazioni.

Un programma ricchissimo, darà l’opportunità a tutti i partecipanti di conoscere tanti aspetti singolari e unici di ogni esperienza territoriale.

Dopo una mattinata dedicata ad un incontro per parlare di Sacre Rappresentazioni come opportunità di sviluppo turistico e l’apertura della mostra video fotografica, si passerà al clou della giornata, cioè la messa in scena delle Sacre Rappresentazioni, ogni gruppo partecipante reciterà una scena, in ordine temporale du “Martuoriu”. Si parte dall’entrate delle palme, per finire con la deposizione.

"Sarà una straordinaria giornata dedicata alla Passione per la Passione" dice Massimiliano Arena, responsabile e direttore artistico del gruppo de iContemplAttivi, continua dicendo che il gruppo che guida, grazie anche al centro sociale C. Carcione, “Casa ContemplAttiva”, che gestiscono da quasi 1 anno, sono pronti ad accogliere ogni anno questo straordinario evento, trasformandolo da evento regionale a evento di taratura nazionale .

Dopo le 2 edizione svolte nel 2015 e 2016 nella cittadina di Delia, Naro si prepara con tutta la sua bellezza ad accogliere tutti i partecipanti e i turisti, amanti delle Sacre Rappresentazioni, per vivere una straordinaria giornata di passione per la passione.