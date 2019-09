Sulle orme del maestro Andrea Camilleri, una passeggiata a bordo delle 500 d'epoca

Paseggiata in Fiat 500 Vintage sulle orme del Maestro Andrea Camilleri da Agrigento a Realmonte. Evento organizzato dal Fiat 500 Club Coordinamento di Agrigento e VisitAgrigento, in collaborazione con il Belvedere Kainon, Mariterra, Pro Loco Porto Empedocle, Archeoclub d'Italia - I luoghi di Empedocle ed altri, e con il patrocinio gratuito dei Comuni di Porto Empedocle e Realmonte.



Programma ufficiale:

Alle 9 il ritrovo dei partecipanti presso il piazzale del Porticciolo Turistico di San Leone. Alle 9:30 partenza per Porto Empedocle, la Vigata di Andrea Camilleri. Alle 10 passaggio a Porto Empedocle, ingresso in via Roma, sosta alla statua del Commissario Montalbano e visita alla sala cannoniera della Torre Carlo V. Alle 11 partenza per Realmonte. Alle 11 e 15 passaggio da Marinella, visita alla Villa Romana di Durrueli e passaggio dalla Scala dei Turchi. Alle 11:50 Passaggio da Realmonte. Alle 12 arrivo e sosta auto al Belvedere Kainon, alle 12:15 passeggiata lungo il primo tratto del percorso naturalistico di Monte Rossello. Alle 13:15 pranzo presso il Belvedere Kainon, Realmonte. Alle 15:30 i aaluti



Dalle 12:00 alle 15 sarà possibile visionare e fare foto alle Fiat 500 Vintage partecipanti alla passeggiata presso la terrazza del Belvedere Kainon, Realmonte.