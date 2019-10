In cammino tra i Monti Sicani sulle tracce di Santa Rosalia

Weekend all'insegna della natura e delle bellezze della zona montana della nostra provincia nel contesto della rassegna "Autunno sui Sicani".

Sabato 5 ottobre a partire dalle ore 18.00 appuntamento con Il sabato del villaggio, il ciclo di incontri dedicati alle visite guidate per scoprire i centri storici dei paesi Sicani lontani dalle classiche traiettorie turistiche. La passeggiata urbana a Santo Stefano Quisquina condurrà alla scoperta del comune immerso in un paesaggio ricco di vegetazione, famoso per le fresche e colorate radure boschive che ne fanno un vero e proprio polmone verde incastonato tra i Sicani. La cittadina è una delle tappe principali dell’Itinerarium Rosaliae, il percorso lungo 160 km che prende avvio dal Santuario di Monte Pellegrino a Palermo per arrivare all’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, luogo di preghiera e meta di pellegrinaggio dove nella solitudine del suo esilio volontario la Santuzza si dedicò alla preghiera e all’ascetismo per ben dodici anni. Domenica 6 è invece prevista una escursione di 15 km tra Burgio e Palazzo Adriano. Qui, città immortalata nel film "Nuovo cinema Paradiso" si farà una sosta nella suggestiva piazza Umberto dove è sita la seicentesca fontana ottagonale.

Per informazioni ed adesioni è possibile contattare gli organizzatori ai numeri: 347.5963469 Giuseppe Adamo (organizzazione e logistica); 339.2009857 Giuseppe Geraci (tutor del Cammino) e 328.4297536 Giuseppe Traina (tutor del Cammino)