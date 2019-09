Non solo riti religiosi, musica e cabaret per la festa della patrona di Palma

Al via a Palma di Montechiaro i festeggiamenti in onore della patrona, Maria santissima del Rosario. Accanto alle celebrazioni religiose, l'amministrazione comunale, diretta dal sindaco Stefano Castellino, ha allestito un cartellone di iniziative che si protrarranno fino al 21 settembre.

Le celebrazioni religiose avranno inizio domani per concludersi domenica 8 con la processione del simulacro per le vie cittadine.

Le manifestazioni collaterali prevedono diversi momenti di musica, danza e cabaret. Si comincia con il Memorial "Michele Sanfilippo", in programma il 5 settembre alle 21,30 con special guest dj Francesco. Il 6 concerto della banda musicale locale "Bellini"; giorno 7 serata con il cabaret di Carlo Kaneba, mentre domenica 8 l'atteso concerto di Anna Tatangelo a cui seguiranno i giochi pirotecnici in onore di Maria Ss del Rosario.

Tra gli altri eventi programmati, spettacolo con Giugiù Gramaglia, l'attore che ha partecipato a diversi film per la Rai che proporrà "Cuntu cantu", il cabaret di Antonio Pandolfo, la commedia in tre atti "Tatiddru 'u siggiaru", il cabaret ancora di Matranga e Minafò. Non mancheranno i momenti dedicati ai Gattopardi. Il 15 settembre, infatti, si andrà sulle orme della nobile famiglia. Alla fine dei festeggiamenti anche un omaggio a Rosario Livatino e Giovanni Fazio in piazza Giulio Tomasi.

"Abbiamo realizzato un calendario molto ricco - dice l'assessore Giuseppe D'Orsi - siamo andati incontro alle esigenze e preferenze di tutta la cittadinanza. Il concerto di Gianni Celeste, tanto per citare un esempio, è attesissimo da una larga fetta della popolazione che ama la musica napoletana".

"Anche quest'anno - dice il sindaco Stefano Castellino - grazie anche al lavoro dell'assessore D'Orsi, ma di tutta la giunta in generale, siamo riusciti a regalare ai nostri concittadini, in onore della Patrona, un programma ricco e variegato. Questo genere di eventi è fondamentale anche per smuovere la nostra economia visto l'arrivo di tanta gente dell'hinterland e non solo".