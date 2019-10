Paesaggi Sensibili, fiume Platani: passeggiando nella natura tra storia e leggende

Le associazioni Arci Valplatani, Italia Nostra (Presidio ValPlatani) e siciliantica (Sezione di Castronovo-Cammarata-S.G. Gemini) organizzano domenica 27 ottobre 2019 una giornata di studio lungo il Fiume Platani.

L’iniziativa si inserisce all’interno della VII campagna nazionale dei “Paesaggi sensibili”, lanciata da Italia Nostra, che ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul valore del paesaggio. Quest’anno la campagna nazionale è dedicata ai paesaggi d’acqua intesi come paesaggi fluviali, di lago e zone umide.

Il fiume Platani, con la sua millenaria storia che va dal popolo dei Sicani ai giorni nostri, merita di essere studiato, conosciuto e salvaguardato diffondendo la piena consapevolezza dell’importanza di questo contesto paesaggistico che segna i territori di ben tre provincie (Palermo, Caltanissetta, Agrigento) e che nel corso del tempo ha stratificato la società con tradizioni, storia e modi di vivere plasmando l’identità delle comunità conviventi con il Platani.

Gli organizzatori danno appuntamento per la giornata di domenica 27 ottobre alle 10 presso il bar ristorante "La Torretta" di Cianciana per poi spostarsi, con mezzi propri, verso il ritrovo naturalistico del Fiume Platani dove i partecipanti si avvieranno per una passeggiata lungo gli argini del fiume Platani. Durante la manifestazione interverranno diversi studiosi concentrandosi sui molteplici aspetti che caratterizzano il paesaggio circostante.