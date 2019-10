"P.arch playground per architetti di comunità", il progetto della Farm cultural Park

Venerdì 18 ottobre 2019, ore 10.30, nella sede centrale di Via Olanda, dei murales di Massimo Sirelli realizzati presso l'Istituto Comprensivo "Falcone-Borsellino" di Favara in occasione del primo modulo del progetto "P.arch playground per architetti di comunità" di cui Farm Cultural Park è capofila.



Massimo Sirelli, vecchio amico di Farm Cultural Park, nel 2014 realizzò all’interno dei Sette Cortili, “Il Gigante dell’Isola” un enorme robot alto 10 metri e largo 12 metri, simbolo di amore e protezione per l’Isola e le sue persone, sarà il primo creativo coinvolto per lavorare con i bambini dell’Istituto Comprensivo Falcone Borsellino di Favara.



L’artista, dal 2018 Ambasciatore AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) a completamento di una settimana di laboratorio con i bambini realizzerà un intervento nei due plessi dell’Istituto di Favara.



Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione con il Sud.



P.arch - Playground per architetti di comunità è un’iniziativa ideata da Farm Cultural Park e Melting Pro in partenariato con: Comune di Palermo, Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Architettura, Istituti Comprensivi Falcone Borsellino di Favara, Via Maffi di Roma, Giuliana Saladino di Palermo, Ecomuseo Casilino ad Duas Lauros, CLAC, DigitalFun, Made for Skills, Rete Iter.