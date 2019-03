Otto marzo, musei e Valle dei Templi gratis per tutte le donne: ecco l'evento

L’otto marzo è la festa delle donne, per questa occasione i principali musei e luoghi di cultura hanno dato vita ad una speciale iniziativa. Nel dettaglio In adesione all'iniziativa del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ha condiviso, è consentito a tutte le donne l'ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura dipendenti dall'Assessorato, per il giorno 8 marzo 2019. In città ingresso gratuito per le donne alla Valle dei Templi, al museo Griffo, alla casa museo Pirandello ed anche all’area archeologica di Eraclea Minoa. Tutte le donne potranno accedere gratuitamente nella giornata a loro dedicata: l’otto marzo.