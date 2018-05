"Orienteering event", i due giorni dell'istituto "Mario Rapisardi"

Si svolgerà domani, 26 maggio a partire dalle 8.15 con partenza da piazza Dante a Canicattì, il secondo “Orienteering event” organizzato dall’Istituto comprensivo "Mario Rapisardi”, diretto dalla preside Concetta Di Falco Mustazzella.

Gli alunni delle quinte classi della scuola primaria e quelli della secondaria di primo grado i partecipanti che affronteranno il percorso

da concludere nel minor tempo possibile sfruttando le energie fisiche, le facoltà mentali e la capacità di lavorare in gruppo.



L'orienteering, o orientamento, consiste infatti nell'effettuare un tragitto predefinito, caratterizzato da punti di controllo chiamati

"lanterne" (paletto con punzone) e con l'aiuto di una bussola e di una cartina topografica molto dettagliata scala ridotta.



Martedì 29 maggio, sempre dalle 8,15, il palazzetto dello sport "Saetta-Livatino" ospiterà la "Giornata dello sport", manifestazione

conclusiva dei progetti di psicomotricità che hanno coinvolto gli alunni in sport quali badmington, scherma, pallavolo, ginnastica

artistica e molti altri. Nel corso dell'evento saranno premiati gli alunni particolarmente distintisi ed i vincitori dei diversi tornei

quale, per esempio, quello di dama.



Questa sera, invece, 25 maggio dalle 19.30 nel plesso di via Allende, le classi seconde del plesso "La Carrubba" presentano "Vedo

bene e sento benissimo", rappresentazione teatrale che ha come oggettola vita del giudice Livatino.