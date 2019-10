L’oracolo di Akragas, ecco le domeniche al Parco archeologico

Nuovi racconti stanno per svelarci il fascino e la storia del Tempio di Zeus. Gli archeologi sono pronti per riportare al vecchio splendore l’antico Tempio e per fare ascoltare le storie degli oggetti meravigliosi che qui attorno hanno trovato scavando. Domenica 3 novembre, dalle 15:30 alle 18:30.

Nella Valle dei Templi di Akragas, grandi blocchi di pietra nascondono giganti statue, colonne e altari. Tutto si alzava maestosamente verso il cielo e ci racconta di importanti divinità e rituali. Ogni blocco al suo posto, ogni facciata del giusto colore, ogni oggetto la sua funzione vieni che spiegheranno gli archeologi.