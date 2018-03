"Open studio al Palacongressi", all'evento anche Gabriella Costantino

Venerdì 9 marzo alle 18 alla manifestazione finale dell'Open studio 2018. Artisti in residenza, al Palacongressi di Agrigento, con un finissage in cui verranno presentati i lavori realizzati dagli artisti in queste intense ed emozionanti giornate, alcuni dei quali realizzati in collaborazione con i numerosi visitatori delle residenze.

Interverranno tra gli altri Gabriella Costantino Soprintendente di Agrigento e curatrice della manifestazione giunta alla seconda edizione, il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi Giuseppe Parello, il commissario straordinario del Parco Carmelina Volpe e il sindaco di Agrigento Calogero Firetto.