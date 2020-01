"Un antico vitigno e un grande vino: l’Aglianico”, nuovo appuntamento dell'Onav

Primo appuntamento del nuovo anno con una serata dedicata ad “Un antico vitigno e un grande vino: l’Aglianico” per la delegazione Onav di Agrigento. L’incontro si svolgerà giovedì prossimo, 30 gennaio, e sarà dedicato alla degustazione di 5 vini di altrettante cantine locali. L’incontro è organizzato dalla delegazione di Agrigento dell’Onav, Oganizzazione assaggiatori nazionale di vini guidata da Totò Cammarata. L’inizio della serata di degustazione, cui seguirà la cena, è fissato per le 20.30 presso un noto locale alla periferia di Canicattì verso Caltanissetta in contrada Firriato.

L’incontro è aperto a tutti a livello regionale e non solo purché amanti del buon vino. E’ necessaria la prenotazione entro la serata di domani martedì 28 gennaio. Per informazioni si può contattare il delegato provinciale al 333 3409800 o utilizzando gli indirizzi di posta elettronica salvatorecammarata@alice.it ed agrigento@onav.it o il sito www.onav.it