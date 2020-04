"Omaggio ai caduti in guerra", il sindaco Galanti deporrà una corona di alloro

Il 25 aprile, in occasione del settantacinquesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di Governo nell’ambito delle iniziative mirate al contenimento e alla prevenzione del Coronavirus, il sindaco Giuseppe Galanti, alle 10,30, deporrà una corona di alloro ai piedi del monumento sito in piazza Progresso e dedicato ai Caduti in Guerra. Ad accompagnare il sindaco saranno il Comandante della Polizia Municipale, Giovanna Incorvaia e due rappresentanti dell’Associazione Combattenti e Reduci.

"Le restrizioni anti Covid – 19 e le disposizioni prefettizie – spiega il Sindaco Galanti – non ci permettono di celebrare il 75° anniversario della Liberazione per come avremmo voluto, per onorare al meglio tutti coloro che hanno perso la vita in uno dei momenti più drammatici della nostra nazione., alla presenza di tutte le autorità e della cittadinanza, ma sarà ugualmente carico di significato. Per questo motivo, domani, invito i miei concittadini ad esporre all’esterno delle proprie abitazioni il tricolore, in modo da celebrare la libertà e l’unità della nostra comunità in un momento in cui siamo costretti all’isolamento".

L’omaggio ai caduti in Guerra sarà preceduto, alle ore 9,30, con la cerimonia dell’alza bandiera presso la sede del Comando di Polizia Municipale, sito in Piazzale Libia, alla quale, oltre al Sindaco e dal Comandante della P.M., parteciperà anche il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Russotto.