"Oltre la ludopatia”, un seminario sul contrasto al gioco d’azzardo

"Oltre la ludopatia”. E’ questo il titolo del seminario sul contrasto al gioco d’azzardo patologico in programma a Montevago venerdì 14 giugno. L’appuntamento è a partire dalle ore 9 nei locali della biblioteca comunale in piazza della Repubblica.

L’evento formativo - rivolto a professionisti operanti nell’ambito delle relazioni d’aiuto come insegnanti, psicologi, tecnici della riabilitazione, terapisti occupazionali, infermieri, assistenti sociali - è accreditato a livello nazionale per il rilascio di 11 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie.

L’iniziativa è promossa dall’ente formativo Cirf in collaborazione con l’Ordine professionale degli assistenti sociali in Sicilia, l'associazione “Mettiamoci in gioco” e con il patrocinio del comune di Montevago, dell’Assemblea Regionale Siciliana e dell’assessorato regionale per la Salute.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Montevago e presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, interverranno nel corso della giornata medici specialisti e operatori del settore: Rosalia Mangiaracina e Sara Armato Daniela Segreto (coordinatrici del seminario), Girolamo Gandolfo, Monica Di Vanni, Anna Vanessa Messina, Giovanni Utano. Modererà l’incontro il consigliere comunale Giuseppe Battaglia.