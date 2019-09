Scuola e Parco archeologico, via alla presentazione delle offerte didattiche

Martedì primo ottobre alle 10 nei locali del Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento, in Casa Sanfilippo, verrà presentata l’offerta che servizi educativi offerti gratuitamente dal Parco per la didattica, hanno elaborato per l’anno scolastico 2019/2020 ed indirizzata alle scuole. Insieme al direttore Roberto Sciarratta, sarà presente la referente per l’autonomia scolastica Stefania Ierna.

Anche quest’anno, come in passato, si attendono grandi numeri e partecipazione, per questo le proposte sono state concepite in maniera ancora più ampia e variegata e spaziano dalle visite ai cantieri di scavo, all’ ottava edizione del concorso Archeociaklab, all’iniziativa denominata “dallo scavo all’oracolo del Tempio” e tanto altro.