"Nutraceutica ed alimentazione": nuovo appuntamento di "Formare l’Eccellenza"

L’Agifar, l’associazione giovani farmacisti di Agrigento, presieduta da Silvia Nocera e la Federfarma di Agrigento, presieduta da Claudio Miceli, organizzano un nuovo e interessante appuntamento dell’evento “Formare l’Eccellenza”.

Domenica 1 marzo, dalle 9 alle 13, presso la sede di Federfarma in via Giovanni XXIII di Agrigento, si discuterà di “Nutraceutica ed Alimentazione”, in collaborazione con il dipartimento di Scienze e Tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche dell’Università degli studi di Palermo.

Durante la mattinata sarà presentato, dal Professore Fabio Caradonna, il corso “Linee cellulari V72 e Caco 2: due modelli per studi in vitro per studi di epi-mutagenesi”, dedicato alla nuova frontiera della “Nutrigenomica”. I lavori del convegno saranno introdotti da Silvia Nocera e da Claudio Miceli.