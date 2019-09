Una nuova palestra al liceo "Fermi", via all'inaugurazione

La nuova palestra del liceo scientifico “Enrico Fermi” di Sciacca è una realtà. Ultimati i lavori di completamento e superata la fase finale dei collaudi tecnici ed amministrativi, la nuova struttura sarà ufficialmente inaugurata il prossimo 24 settembre alle ore 11 dal commissario straordinario del Libero Consorzio di Agrigento Girolamo Alberto Di Pisa, che per l'occasione terrà una conferenza stampa, illustrando i vari passaggi tecnici e burocratici che hanno portato alla realizzazione di questa importante struttura, che arricchisce ulteriormente il quadro dell'edilizia scolastica in provincia, e in particolare in un comprensorio che conta su una popolazione scolastica considerevole.

Il progetto, redatto dai tecnici del Settore Edilizia Scolastica del Libero Consorzio, è stato finanziato con fondi statali e in parte con fondi dello stesso Libero Consorzio di Agrigento, per un ammontare complessivo di 2.655.700,00 euro.