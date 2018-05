"Notte dei musei", Agrigento aderisce: ecco quali location visitare

Anche quest'anno l'amministrazione comunale aderisce alla "Notte dei Musei", insieme a tutte le più importanti città d'arte in Italia. Per questa occasione sarà possibile visitare, al costo di 1 euro per location, il museo dei Filippini e il museo di Santo Spirito, in orario serale dalle 20 alle 24. L'evento è previsto per il prossimo sabato.

"La 'Notte dei Musei' - come scrive l'assessore Beniamino Biondi - è diventata, con gli anni, una bella tradizione italiana che ha messo in rete un ampio numero di spazi espositivi che è possibile visitare il fine settimana in orario serale. Un'occasione per consentire a tutti di godere dell'immenso patrimonio di beni ed opere culturali".