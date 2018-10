"Non sapevo che il mare fosse salato", il libro verrà presentato nella libreria Paoline

La Libreria Paoline di Agrigento, in collaborazione con Pax Christi e Laici Missionari Comboniani di Agrigento organizzano un incontro con don Nandino Capovilla e Betta Tusset, autori del libro “Non sapevo che il mare fosse salato”. Interviene il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo Metropolita di Agrigento e presidente Caritas Italiana. “Ci hanno letteralmente lanciati dentro una barca. Circa venti in un gommone. Quattro giorni di viaggio. Niente acqua. Niente cibo. A un certo punto ho bevuto acqua di mare. Non sapevo che il mare fosse salato”. Così ricorda Festus, uno dei cinque ragazzi giunti fortunosamente dall’Africa in Italia attraverso il Mediterraneo, che raccontano la loro storia nel nuovo libro di don Nandino Capovilla e Betta Tusset e che ha come titolo proprio una frase di Festus: Non sapevo che il mare fosse salato.